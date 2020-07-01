Штаб по наблюдению в Москве предложил пометить надписями сейф-пакеты

"С 25 по 30 июня шло досрочное голосование, те бюллетени, которые собраны, они должны находиться под видеокамерами и в сейф-пакетах, только что я писал письмо (председателю Мосгоризбиркома - ред.) Юрию Алексеевичу Ермолову о том, что необходимо пометить эти сейф-пакеты какими-то явными надписями, с тем, что они будут видны через видеокамеру, что это бюллетени с 25 по 30 (июня - ред.)", - рассказал Массух.