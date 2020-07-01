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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573738146.html
Штаб по наблюдению в Москве предложил пометить надписями сейф-пакеты
Штаб по наблюдению за голосованием предложил Мосгоризбиркому пометить сейф-пакеты с бюллетенями надписями, чтобы отличать их на камерах, сообщил журналистам в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:29
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
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РИА Новости
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мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика

Штаб по наблюдению в Москве предложил пометить надписями сейф-пакеты

14:27 01.07.2020 (обновлено: 14:29 01.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Штаб по наблюдению за голосованием предложил Мосгоризбиркому пометить сейф-пакеты с бюллетенями надписями, чтобы отличать их на камерах, сообщил журналистам в среду руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
"С 25 по 30 июня шло досрочное голосование, те бюллетени, которые собраны, они должны находиться под видеокамерами и в сейф-пакетах, только что я писал письмо (председателю Мосгоризбиркома - ред.) Юрию Алексеевичу Ермолову о том, что необходимо пометить эти сейф-пакеты какими-то явными надписями, с тем, что они будут видны через видеокамеру, что это бюллетени с 25 по 30 (июня - ред.)", - рассказал Массух.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФМоскваПолитика
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