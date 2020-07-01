Штаб по наблюдению в Москве предложил пометить надписями сейф-пакеты

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Штаб по наблюдению за голосованием предложил Мосгоризбиркому пометить сейф-пакеты с бюллетенями надписями, чтобы отличать их на камерах, сообщил журналистам в среду руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
"С 25 по 30 июня шло досрочное голосование, те бюллетени, которые собраны, они должны находиться под видеокамерами и в сейф-пакетах, только что я писал письмо (председателю Мосгоризбиркома - ред.) Юрию Алексеевичу Ермолову о том, что необходимо пометить эти сейф-пакеты какими-то явными надписями, с тем, что они будут видны через видеокамеру, что это бюллетени с 25 по 30 (июня - ред.)", - рассказал Массух.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
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