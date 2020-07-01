https://ria.ru/20200701/1573738030.html
Посол России рассказал о голосовании в Польше по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано для российских граждан на территории Польши в полном соответствии с эпидемиологическими требованиями,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:25
2020-07-01T14:27
голосование по поправкам в конституцию
россия
сергей андреев (дипломат)
конституция рф
польша
в мире
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1
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польша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей андреев (дипломат), конституция рф, польша, в мире
ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано для российских граждан на территории Польши в полном соответствии с эпидемиологическими требованиями, сообщил журналистам посол России Сергей Андреев
.
Граждане России могут проголосовать по поправкам в конституцию в четырех городах Польши. Здесь в среду открыто четыре участка для голосования: в посольстве Российской Федерации в Варшаве, а также в генеральных консульствах в Гданьске, Познани и Кракове.
"Все организовано в соответствии с российским законодательством, требованиями ЦИК, которые согласованы с Роспотребнадзором с учетом ситуации, связанной с пандемией", - сказал журналистам посол РФ в Польше Сергей Андреев. По его словам, посольство также учло опыт Польши, где 28 июня был проведен первый тур президентских выборов. "Мы учитывали и взяли на вооружение нормы, применяемые здесь в польской ситуации", - добавил он.
По словам Андреева, российские и польские санитарные требования практически полностью совпадают, отличаясь лишь в мелких нюансах.
Как передает корреспондент РИА Новости, всем гражданам, пришедшим на избирательный участок, бесконтактно меряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, при необходимости обеспечивают одноразовыми масками и одноразовыми ручками.
На консульском учете в Польше
состоят около 4,5 тысячи граждан России.
В настоящее время в Польше продолжает действовать режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.