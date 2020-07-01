Посол России рассказал о голосовании в Польше по поправкам в Конституцию

Девушка во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на избирательном участке в здании посольства РФ в Варшаве

Девушка во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на избирательном участке в здании посольства РФ в Варшаве

ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано для российских граждан на территории Польши в полном соответствии с эпидемиологическими требованиями, сообщил журналистам посол России Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано для российских граждан на территории Польши в полном соответствии с эпидемиологическими требованиями, сообщил журналистам посол России Сергей Андреев

Граждане России могут проголосовать по поправкам в конституцию в четырех городах Польши. Здесь в среду открыто четыре участка для голосования: в посольстве Российской Федерации в Варшаве, а также в генеральных консульствах в Гданьске, Познани и Кракове.

"Все организовано в соответствии с российским законодательством, требованиями ЦИК, которые согласованы с Роспотребнадзором с учетом ситуации, связанной с пандемией", - сказал журналистам посол РФ в Польше Сергей Андреев. По его словам, посольство также учло опыт Польши, где 28 июня был проведен первый тур президентских выборов. "Мы учитывали и взяли на вооружение нормы, применяемые здесь в польской ситуации", - добавил он.

По словам Андреева, российские и польские санитарные требования практически полностью совпадают, отличаясь лишь в мелких нюансах.

Как передает корреспондент РИА Новости, всем гражданам, пришедшим на избирательный участок, бесконтактно меряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, при необходимости обеспечивают одноразовыми масками и одноразовыми ручками.

На консульском учете в Польше состоят около 4,5 тысячи граждан России.

В настоящее время в Польше продолжает действовать режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.