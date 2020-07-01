Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573738030.html
Посол России рассказал о голосовании в Польше по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано для российских граждан на территории Польши в полном соответствии с эпидемиологическими требованиями,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:27
голосование по поправкам в конституцию
россия
сергей андреев (дипломат)
конституция рф
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573733406_0:87:2834:1681_1400x0_80_0_0_e99ba53bc2eef1ebc108f95ba9ff1113.jpg
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
https://ria.ru/20200622/1573263887.html
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
1
россия
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573733406_0:87:2834:1681_1400x0_80_0_0_e99ba53bc2eef1ebc108f95ba9ff1113.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573733406_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_886647a416bc7f0d0711c1266d36eca1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573733406_222:0:2270:2048_1400x0_80_0_0_7d1c3716129889bcd9044e4fd5776ca6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей андреев (дипломат), конституция рф, польша, в мире

Посол России рассказал о голосовании в Польше по поправкам в Конституцию

14:25 01.07.2020 (обновлено: 14:27 01.07.2020)
447
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДевушка во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на избирательном участке в здании посольства РФ в Варшаве
Девушка во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на избирательном участке в здании посольства РФ в Варшаве
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Девушка во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на избирательном участке в здании посольства РФ в Варшаве
ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано для российских граждан на территории Польши в полном соответствии с эпидемиологическими требованиями, сообщил журналистам посол России Сергей Андреев.
Граждане России могут проголосовать по поправкам в конституцию в четырех городах Польши. Здесь в среду открыто четыре участка для голосования: в посольстве Российской Федерации в Варшаве, а также в генеральных консульствах в Гданьске, Познани и Кракове.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
"Все организовано в соответствии с российским законодательством, требованиями ЦИК, которые согласованы с Роспотребнадзором с учетом ситуации, связанной с пандемией", - сказал журналистам посол РФ в Польше Сергей Андреев. По его словам, посольство также учло опыт Польши, где 28 июня был проведен первый тур президентских выборов. "Мы учитывали и взяли на вооружение нормы, применяемые здесь в польской ситуации", - добавил он.
По словам Андреева, российские и польские санитарные требования практически полностью совпадают, отличаясь лишь в мелких нюансах.
Как передает корреспондент РИА Новости, всем гражданам, пришедшим на избирательный участок, бесконтактно меряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, при необходимости обеспечивают одноразовыми масками и одноразовыми ручками.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
На консульском учете в Польше состоят около 4,5 тысячи граждан России.
В настоящее время в Польше продолжает действовать режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
901001
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСергей Андреев (дипломат)Конституция РФПольшаВ мире
Рекомендуем
Крым. Ялта. Вид на набережную
В Крыму назвали реакцию Киева на визит евродепутатов надоедливой
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
Строительство газопровода Северный поток-2
Меркель отреагировала на возможные санкции по "Северному потоку — 2"
Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения
Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко
Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
В Ереване около 400 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Штаб по наблюдению в Москве предложил пометить надписями сейф-пакеты
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Актер Виктор Проскурин
Стало известно о состоянии актера Проскурина накануне смерти
Заместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Петр Порошенко
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
Немецкий флаг
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
04:00Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
03:57Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
Лента новостейМолния