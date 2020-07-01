Меркель отреагировала на возможные санкции по "Северному потоку — 2"

БЕРЛИН, 1 июл — РИА Новости. Американские санкции против газопровода "Северный поток — 2" не соответствуют правовым представлениям Берлина, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы считаем, что этот проект нужно завершить, в этом ключе мы и будем работать", — сказала она, выступая в бундестаге.
Меркель также отметила, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом, "который имеет политическую составляющую".
"Поэтому Германия предприняла столько усилий для заключения договора, чтобы не отрезать Украину от транзита российского газа и от транзитных пошлин", — подчеркнула канцлер.
Строительство "Северного потока — 2"
США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, регулярно выступают против российского газопровода. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Как отмечал министр энергетики Александр Новак, Россия может завершить "Северный поток — 2" усилиями "Академика Черского", однако для этого потребуется дополнительно оборудовать судно.
В Москве неоднократно отмечали, что проект носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Его поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. Также за газопровод выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.