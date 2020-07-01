На Ставрополье явка на голосовании по поправкам к полудню достигла 67,34%

ПЯТИГОРСК, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ в Ставропольском крае, по данным на полдень, составила 67,34%, сообщает избирком региона.
"По состоянию на 12.00, с учетом шести дней голосования средняя явка избирателей на территории Ставропольского края составила 1 274 533 человека или 67,34% от числа участников голосования", - говорится в сообщении.
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Наибольшая активность отмечена в Ессентуках – 76,09%, самая низкая явка в Буденновском районе - 59,75%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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