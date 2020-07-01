В Вологодской области явка на голосовании по поправкам составила 49,71%

"В Вологодской области продолжается голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. По данным на 12 часов, явка участников голосования в целом по региону составила 49,71%", - сообщается на странице избирательной комиссии Вологодской области в соцсети "ВКонтакте".