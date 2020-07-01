В Вологодской области явка на голосовании по поправкам составила 49,71%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Вологодской области на 12.00 составила 49,71%, сообщает региональный избирком.
"В Вологодской области продолжается голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. По данным на 12 часов, явка участников голосования в целом по региону составила 49,71%", - сообщается на странице избирательной комиссии Вологодской области в соцсети "ВКонтакте".
Активнее всего голосуют жители Нюксенского (71,89%), Междуреченского (70,86%), Усть-Кубинского (70,59%) и Сямженского (70,41%) районов.
Согласно материалам областной избирательной комиссии, явка на президентских выборах в 2018 году на 12 часов в регионе составляла 25,43%.
Вчера, 02:40История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.