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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573737914.html
В Вологодской области явка на голосовании по поправкам составила 49,71%
Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Вологодской области на 12.00 составила 49,71%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:21
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
вологодская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, владимир путин, вологодская область, политика

В Вологодской области явка на голосовании по поправкам составила 49,71%

14:21 01.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынНа избирательном участке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
На избирательном участке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Павел Лисицын
На избирательном участке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Вологодской области на 12.00 составила 49,71%, сообщает региональный избирком.
"В Вологодской области продолжается голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. По данным на 12 часов, явка участников голосования в целом по региону составила 49,71%", - сообщается на странице избирательной комиссии Вологодской области в соцсети "ВКонтакте".
Активнее всего голосуют жители Нюксенского (71,89%), Междуреченского (70,86%), Усть-Кубинского (70,59%) и Сямженского (70,41%) районов.
Согласно материалам областной избирательной комиссии, явка на президентских выборах в 2018 году на 12 часов в регионе составляла 25,43%.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинВологодская областьПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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