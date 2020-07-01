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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573737860.html
В Латвии число случаев COVID-19 достигло 1121
Три новых случая COVID-19 выявлены в Латвии за последние сутки, общее число заболевших составило 1121, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
латвия
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, латвия

В Латвии число случаев COVID-19 достигло 1121

14:21 01.07.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 1 июл - РИА Новости. Три новых случая COVID-19 выявлены в Латвии за последние сутки, общее число заболевших составило 1121, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
"За сутки проведен 1941 тест на COVID-19, три теста дали положительный результат. В целом за время пандемии в Латвии сделано 152 778 тестов, заболевание выявлено у 1121 человекa", - говорится в сообщении.
В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Латвия
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