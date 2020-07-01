В Ереване около 400 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

ЕРЕВАН, 1 июл - РИА Новости. Почти 400 человек проголосовали в среду по поправкам к Конституции РФ на участке, открытом в российском посольстве в Ереване, по состоянию на 14.00 по местному времени (13.00 мск), сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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"В посольстве по состоянию на 14.00 проголосовали 378 граждан РФ", - сказал собеседник агентства.
Голосование проходит на территории посольства России в Ереване под открытым небом из-за ситуации с коронавирусном.
Всего, по данным дипмиссии, в республике в среду открыты шесть участков: по одному - в посольстве в Ереване и генконсульстве в Гюмри, три - на территории российской военной базы в Гюмри, еще один - на авиабазе "Эребуни", дислоцированной в армянской столице. Ранее голосование состоялось и в городе Мегри на армяно-иранской границе, где находится один из российских погранотрядов.
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На территории посольства приняты по обеспечению эпидемиологической безопасности в условиях пандемии коронавируса.