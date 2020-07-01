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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Ереване около 400 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию
Почти 400 человек проголосовали в среду по поправкам к Конституции РФ на участке, открытом в российском посольстве в Ереване, по состоянию на 14.00 по местному... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:32
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
ереван
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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россия, конституция рф, ереван, в мире

В Ереване около 400 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

14:19 01.07.2020 (обновлено: 14:32 01.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМужчина принимает участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
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Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 июл - РИА Новости. Почти 400 человек проголосовали в среду по поправкам к Конституции РФ на участке, открытом в российском посольстве в Ереване, по состоянию на 14.00 по местному времени (13.00 мск), сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
"В посольстве по состоянию на 14.00 проголосовали 378 граждан РФ", - сказал собеседник агентства.
Голосование проходит на территории посольства России в Ереване под открытым небом из-за ситуации с коронавирусном.
Всего, по данным дипмиссии, в республике в среду открыты шесть участков: по одному - в посольстве в Ереване и генконсульстве в Гюмри, три - на территории российской военной базы в Гюмри, еще один - на авиабазе "Эребуни", дислоцированной в армянской столице. Ранее голосование состоялось и в городе Мегри на армяно-иранской границе, где находится один из российских погранотрядов.
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На территории посольства приняты по обеспечению эпидемиологической безопасности в условиях пандемии коронавируса.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФЕреванВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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