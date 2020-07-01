В Коми явка на голосовании по поправкам приблизилась к 44%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Коми по данным на 12.00 мск составила 43,9%, следует из данных республиканского избиркома.
"Отчетное время – 12.00. Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования… - 43,89%", - говорится в таблице на сайте ведомства.
При этом максимальная явка к полудню зафиксирована в Прилузском районе (58,29%), а также в Койгородском районе (58,22%).
Согласно материалам региональной избирательной комиссии, явка на президентских выборах в 2018 году на 12 часов в Коми составляла 28,78%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.