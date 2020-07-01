В Красноярском крае более половины избирателей проголосовали по поправкам

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Более половины избирателей в Красноярском крае проголосовали по поправкам в конституцию днем 1 июля, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования – 50,20%", - говорится в сообщении.
По данным избирательной комиссии Красноярского края, в регионе функционирует 2150 стационарных участков и 39 - в местах временного пребывания граждан. Общее количество избирателей 2 066 676 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Вчера, 02:40История Конституции Российской Федерации