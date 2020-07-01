В Красноярском крае более половины избирателей проголосовали по поправкам

"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования – 50,20%", - говорится в сообщении.

По данным избирательной комиссии Красноярского края, в регионе функционирует 2150 стационарных участков и 39 - в местах временного пребывания граждан. Общее количество избирателей 2 066 676 человек.