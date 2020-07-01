В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковушкой

"В поселке Ойсхара после столкновения легкового и грузового автомобилей фура въехала в частный жилой дом. Водитель легковушки погиб, водитель фуры получил травмы средней степени тяжести и был передан прибывшей бригаде скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в частном доме на момент ЧП находился один человек, который не пострадал. На месте происшествия работает следственная группа.