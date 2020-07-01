https://ria.ru/20200701/1573737626.html
В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковушкой
Фура въехала в жилой дом после столкновения с легковой автомашиной в Гудермесском районе Чечни, один человек погиб, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:14
2020-07-01T14:14
чеченская республика (чечня)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гудермесский район
происшествия
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гудермесский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гудермесский район, происшествия