Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573737626.html
В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковушкой
Фура въехала в жилой дом после столкновения с легковой автомашиной в Гудермесском районе Чечни, один человек погиб, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:14
чеченская республика (чечня)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гудермесский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573737572_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_2625a084d15d41573058690c0d3cae94.jpg
гудермесский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573737572_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_2625a084d15d41573058690c0d3cae94.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573737572_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_d042ec7bda7bf94a2c9a24c282163edd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573737572_128:0:896:768_1400x0_80_0_0_9c7934491c2dd641d765ed5196f4f01b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гудермесский район, происшествия

В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковушкой

14:14 01.07.2020
367
© Фото : МЧС РоссииДТП в Чечне
ДТП в Чечне
© Фото : МЧС России
ДТП в Чечне
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фура въехала в жилой дом после столкновения с легковой автомашиной в Гудермесском районе Чечни, один человек погиб, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Ойсхара после столкновения легкового и грузового автомобилей фура въехала в частный жилой дом. Водитель легковушки погиб, водитель фуры получил травмы средней степени тяжести и был передан прибывшей бригаде скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в частном доме на момент ЧП находился один человек, который не пострадал. На месте происшествия работает следственная группа.
001104
Обсудить 0
Чеченская республика (Чечня)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гудермесский районПроисшествия
Рекомендуем
Массовая драка в Норильске
Полиция задержала одного из участников массовой драки в Норильске
Работник пожарной охраны
В Красногорске загорелся ангар с мусором и покрышками
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке
Полиция выяснит, почему житель Самары проголосовал за жену и дочь
Обнаружение на территории храма Святых Царственных Страстотерпцев костных останков неустановленного человека в Ленинградской области
При строительстве храма в Ленинградской области нашли связанный труп
Наручники
Жена обвиненного в изнасиловании дочери рассказала о событиях того дня
Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения
Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
Петербургский горизбирком оценил ход голосования по поправкам
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
В Госдуме изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президенты России, Ирана и Турции начали видеосаммит по Сирии
Строительство газопровода Северный поток-2
Меркель отреагировала на возможные санкции по "Северному потоку — 2"
Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
В Ереване около 400 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве
Стоп-кадр видео ДТП на улице Гренадерской в Санкт-Петербурге
В Петербурге легковой автомобиль въехал в кафе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
04:00Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
03:57Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
03:55Стала известна ориентировочная себестоимость пуска с "Морского старта"
03:53В Хабаровском крае более 44% жителей участвовали в голосовании
Лента новостейМолния