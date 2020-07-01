В Нижегородской области более 63% избирателей проголосовали по поправкам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Более 63,5% избирателей Нижегородской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ к 12.00, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 12.00, явка в Нижегородской области составила 63,56%. Всего проголосовал 1 507 605 человек", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что 128 500 жителей региона приняли участие в дистанционном электронном голосовании, завершившемся вечером 30 июня.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Нижегородской области составила 65,98%. Явка на выборы в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года в регионе составила 44,35%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.