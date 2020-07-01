В Нижегородской области более 63% избирателей проголосовали по поправкам

"По состоянию на 12.00, явка в Нижегородской области составила 63,56%. Всего проголосовал 1 507 605 человек", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что 128 500 жителей региона приняли участие в дистанционном электронном голосовании, завершившемся вечером 30 июня.