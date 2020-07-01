Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573737487.html
В Нижегородской области более 63% избирателей проголосовали по поправкам
Более 63,5% избирателей Нижегородской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ к 12.00, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728275_0:19:3113:1770_1400x0_80_0_0_51493f691bb1ff183a16c120a80aeefc.jpg
https://ria.ru/20200701/1573728865.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728275_0:19:3113:1770_1400x0_80_0_0_51493f691bb1ff183a16c120a80aeefc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728275_356:0:3085:2047_1400x0_80_0_0_12654bfad11c19c55d212ebf188e58f4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728275_697:0:2744:2047_1400x0_80_0_0_1a43022f2c080fe5ef3992b5d6378fde.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, нижегородская область, общество

В Нижегородской области более 63% избирателей проголосовали по поправкам

14:10 01.07.2020
252
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Екатеринбурге
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Более 63,5% избирателей Нижегородской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ к 12.00, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 12.00, явка в Нижегородской области составила 63,56%. Всего проголосовал 1 507 605 человек", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что 128 500 жителей региона приняли участие в дистанционном электронном голосовании, завершившемся вечером 30 июня.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Нижегородской области составила 65,98%. Явка на выборы в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года в регионе составила 44,35%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 11:23Голосование по поправкам в Конституцию
Средняя явка по России на голосовании составила 56,28% на 11.00
420001
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
Петербургский горизбирком оценил ход голосования по поправкам
Торговый центр
В Коми разрешили работу торговых центров
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
В Красноярском крае более половины избирателей проголосовали по поправкам
ДТП в Чечне
В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковушкой
Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
В Ереване около 400 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию
Работа информационного центра ЦИК России
Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президенты России, Ирана и Турции начали видеосаммит по Сирии
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
В Коми явка на голосовании по поправкам приблизилась к 44%
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число случаев COVID-19 достигло 1121
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
На избирательном участке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
В Вологодской области явка на голосовании по поправкам составила 49,71%
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
На Ставрополье явка на голосовании по поправкам к полудню достигла 67,34%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
04:00Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
03:57Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
03:55Стала известна ориентировочная себестоимость пуска с "Морского старта"
03:53В Хабаровском крае более 44% жителей участвовали в голосовании
Лента новостейМолния