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Президенты России, Ирана и Турции начали видеосаммит по Сирии
Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган начали видеосаммит по Сирии, трансляцию ведет иранское государственное... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:16
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, россия, турция, сирия, иран, в мире

Президенты России, Ирана и Турции начали видеосаммит по Сирии

14:10 01.07.2020 (обновлено: 14:16 01.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© Фото : Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 июл - РИА Новости. Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган начали видеосаммит по Сирии, трансляцию ведет иранское государственное телевидение.
Конференцию открыл президент Ирана (принимающей стороны) Роухани, сообщив, что из-за коронавируса очный саммит Иран-РФ-Турция пришлось перенести, с начала пандемии в Сирии произошло множество событий, и по этой причине проводится онлайн-встреча.
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