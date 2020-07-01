https://ria.ru/20200701/1573737410.html
Пушкинский музей открыл продажу онлайн-билетов для посетителей
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в среду открыл продажу онлайн-билетов, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:10
2020-07-01T15:10
культура
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тату
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
анри матисс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, музеи, тату, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, анри матисс
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в среду открыл продажу онлайн-билетов, сообщает пресс-служба музея.
"ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется для посетителей 10 июля. Онлайн-билеты можно купить на сайте, начиная с 1 июля. Первые проекты, которые увидят зрители, – выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Главном здании и "Тату" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для посещения музея нужно приобрести электронный билет на конкретные дату и время, количество которых на каждый сеанс ограничено.
"Из-за ограничений по количеству посетителей, которые могут одновременно находиться в музее, вход осуществляется строго по сеансам. Сеанс – это 15-минутный интервал, например, с 12:15 до 12:29, в течение которого вы можете войти в музей. Пожалуйста, не опаздывайте! Опоздавшим музей может отказать в посещении", - добавили в Пушкинском.
Также музей просит обращать внимание на безопасные маршруты, использовать маску и соблюдать социальную дистанцию.
Посетители смогут увидеть выставку "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина", которая охватывает пять веков истории европейского рисунка, а также совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли "Тату", повествующий об этапах развития татуировки в разных регионах мира.