Пушкинский музей открыл продажу онлайн-билетов для посетителей

Фасад главного здания Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина в Москве.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в среду открыл продажу онлайн-билетов, сообщает пресс-служба музея.

"ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется для посетителей 10 июля. Онлайн-билеты можно купить на сайте, начиная с 1 июля. Первые проекты, которые увидят зрители, – выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Главном здании и "Тату" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для посещения музея нужно приобрести электронный билет на конкретные дату и время, количество которых на каждый сеанс ограничено.

"Из-за ограничений по количеству посетителей, которые могут одновременно находиться в музее, вход осуществляется строго по сеансам. Сеанс – это 15-минутный интервал, например, с 12:15 до 12:29, в течение которого вы можете войти в музей. Пожалуйста, не опаздывайте! Опоздавшим музей может отказать в посещении", - добавили в Пушкинском.

Также музей просит обращать внимание на безопасные маршруты, использовать маску и соблюдать социальную дистанцию.