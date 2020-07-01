Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам

ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Около 70% избирателей Белгородской области к 12.00 мск проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщает облизбирком.
"На указанное время (12.00 мск) в общероссийском голосовании приняло участие 845 588 белгородцев, что составляет 69,05% от числа участников голосования, внесенных в списки", - говорится в сообщении.
По данным облизбиркома, явка свыше 70% отмечается в Белгородском, Волоконовском, Корочанском, Красногвардейском, Прохоровском, Ровеньском районах, Валуйском, Грайворонском и Яковлевском городских округах.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в регионе на 12.00 составила 28,92%. На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году на 12.00 проголосовали 24,48% избирателей области.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.