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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573737350.html
Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
Средняя явка по России на голосовании по поправкам в конституцию на 14.00 по московскому времени составила 59,6%, свидетельствуют данные информационного табло в РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:13
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, конституция рф, политика

Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00

14:07 01.07.2020 (обновлено: 14:13 01.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Работа информационного центра ЦИК России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя явка по России на голосовании по поправкам в конституцию на 14.00 по московскому времени составила 59,6%, свидетельствуют данные информационного табло в информцентре ЦИК.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Россия голосует за свое будущее
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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