https://ria.ru/20200701/1573737350.html
Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
Средняя явка по России на голосовании по поправкам в конституцию на 14.00 по московскому времени составила 59,6%, свидетельствуют данные информационного табло в РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:07
2020-07-01T14:13
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, политика