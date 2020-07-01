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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573737323.html
ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
Провокации на голосовании по поправкам в конституцию готовятся, ЦИК знает о них, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:14
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
конституция рф
цик рф
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573461264_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bbbe8f651d75a5ed5977a71e1d025524.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элла памфилова, конституция рф, цик рф, общество

ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам

14:06 01.07.2020 (обновлено: 14:14 01.07.2020)
2494
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Провокации на голосовании по поправкам в конституцию готовятся, ЦИК знает о них, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Провокации готовятся (на голосовании по поправкам - ред.), мы знаем о них", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФОбщество
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я сегодня тоже узнал с 01.07.2020г. поднимают цены на услуги ЖКХ. самая грязная провокация!
1 июля, 14:51
Сергей Коновалов
610003
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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