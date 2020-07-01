https://ria.ru/20200701/1573737323.html
ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
Провокации на голосовании по поправкам в конституцию готовятся, ЦИК знает о них, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:06
2020-07-01T14:14
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
конституция рф
цик рф
общество
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
Сергей Коновалов
я сегодня тоже узнал с 01.07.2020г. поднимают цены на услуги ЖКХ. самая грязная провокация!
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573461264_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bbbe8f651d75a5ed5977a71e1d025524.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, конституция рф, цик рф, общество