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В Коми разрешили работу торговых центров
Работа торговых центров разрешена в Коми со среды за исключением Воркуты и Усинска, где сохраняется сложная эпидобстановка, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:05
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коронавирус covid-19
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика коми, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воркута, усинск, общество

В Коми разрешили работу торговых центров

14:05 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТорговый центр
Торговый центр
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Торговый центр. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Работа торговых центров разрешена в Коми со среды за исключением Воркуты и Усинска, где сохраняется сложная эпидобстановка, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С 1 июля 2020 года на территориях муниципальных образований в республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов Воркута и Усинск, разрешена торговая деятельность, связанная с продажей непродовольственных товаров, без ограничения площади торгового зала при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
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При этом собственники торговых центров должны обеспечить соблюдение санитарных норм как сотрудниками магазинов, так и покупателями.
С 29 июня в Коми заработали кафе и рестораны, которые остались закрытыми только в Воркуте и Усинске. Так, по данным Усинской центральной районной больницы на вечер вторника, в этом городе с середины марта подтверждено 815 случаев коронавируса, в том числе более 500 случаев среди вахтовиков.
При этом в республике до 14 июля сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для жителей, имеющих хронические заболевания.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на вторник в Коми подтверждено 3409 случаев коронавируса, выздоровели 1599 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КомиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВоркутаУсинскОбщество
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