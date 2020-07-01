В Коми разрешили работу торговых центров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Работа торговых центров разрешена в Коми со среды за исключением Работа торговых центров разрешена в Коми со среды за исключением Воркуты Усинска , где сохраняется сложная эпидобстановка, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 1 июля 2020 года на территориях муниципальных образований в республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов Воркута и Усинск, разрешена торговая деятельность, связанная с продажей непродовольственных товаров, без ограничения площади торгового зала при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

При этом собственники торговых центров должны обеспечить соблюдение санитарных норм как сотрудниками магазинов, так и покупателями.

С 29 июня в Коми заработали кафе и рестораны, которые остались закрытыми только в Воркуте и Усинске. Так, по данным Усинской центральной районной больницы на вечер вторника, в этом городе с середины марта подтверждено 815 случаев коронавируса, в том числе более 500 случаев среди вахтовиков.

При этом в республике до 14 июля сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для жителей, имеющих хронические заболевания.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на вторник в Коми подтверждено 3409 случаев коронавируса, выздоровели 1599 человек.