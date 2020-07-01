Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"

"Необходимо использовать парламентскую дискуссию (с конгрессом США), чтобы вырвать особо ядовитые зубы у этого законопроекта", - сказал Шредер, который в среду принял участие в публичных слушаниях комитета бундестага по экономике и энергетике, посвященных ситуации вокруг строительства газопровода.

Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта, сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока — 2". Он предполагает санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.