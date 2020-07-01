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Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
Санкции США против "Северного потока — 2" подрывают транснациональное партнерство, нужно использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать "особо ядовитые... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:04
северный поток — 2
герхард шредер
германия
сша
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северный поток — 2, герхард шредер, германия, сша, экономика

Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"

14:04 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер
© РИА Новости / Илья Питалев
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Герхард Шредер. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Санкции США против "Северного потока — 2" подрывают транснациональное партнерство, нужно использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать "особо ядовитые зубы" из нового санкционного законопроекта, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
"Необходимо использовать парламентскую дискуссию (с конгрессом США), чтобы вырвать особо ядовитые зубы у этого законопроекта", - сказал Шредер, который в среду принял участие в публичных слушаниях комитета бундестага по экономике и энергетике, посвященных ситуации вокруг строительства газопровода.
По его словам, эти санкции препятствуют трансатлантическому партнерству, поэтому Вашингтону должно быть указано, что "обращаться таким образом с Европой не в интересах в области безопасности" для самих США.
Шредер заявил, что Вашингтон предпринимает не первую попытку вмешательства в энергетическую политику Германии, власти в Берлине перманентно отвергают экстерриториальные санкции. Шредер подчеркнул, что в случае "Северного потока — 2" речь идет не о российском, а о европейском проекте, в котором заняты в общей сложности более 120 компаний, сумма уже реализованных инвестиций составила 12 миллиардов евро. В этой связи санкции США "должны быть отклонены как в наших, так и в европейских интересах", сказал он.
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По его словам, аргумент о том, что "Северный поток — 2" угрожает энергобезопасности Европы, неверен, а намерение США остановить проект - это "только начало всесторонней политизации торговых отношений", которую проводит Вашингтон. Он добавил, что "Северный поток — 2" был и остается экономическим проектом.
Экс-канцлер также отметил, что санкции против союзника по НАТО в период экономического спада - это не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства, нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность западной Европы.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
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Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта, сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока — 2". Он предполагает санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.
Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против "Северного потока — 2", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
69245024
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Северный поток — 2Герхард ШредерГерманияСШАЭкономика
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В Василий Теркин
211008
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