Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Более половины имеющих право голоса севастопольцев проголосовали по поправкам в Конституцию России к полудню 1 июля, сообщил журналистам глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко.
"Число проголосовавших на 12 часов дня составило 167,9 тысячи человек, что составляет 51,6% от числа избирателей", - сообщил Даниленко.
Всего право принимать участие в голосовании по поправкам к конституции России в Севастополе имеют 317 тысяч 465 избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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