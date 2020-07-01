Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам

"Число проголосовавших на 12 часов дня составило 167,9 тысячи человек, что составляет 51,6% от числа избирателей", - сообщил Даниленко.

Всего право принимать участие в голосовании по поправкам к конституции России в Севастополе имеют 317 тысяч 465 избирателей.