Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573737075.html
Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
Более половины имеющих право голоса севастопольцев проголосовали по поправкам в Конституцию России к полудню 1 июля, сообщил журналистам глава избиркома... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:02
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
севастополь
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573719497_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7431d31cd967f1afa9f58b246ad886e5.jpg
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573719497_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7431d31cd967f1afa9f58b246ad886e5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573719497_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_4f76bf94463dc0d16e9b492f29354116.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573719497_978:0:3026:2048_1400x0_80_0_0_e8bf2b18bdd24e8f25d12ca5133d9e23.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, севастополь, политика

Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам

14:02 01.07.2020
101
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Более половины имеющих право голоса севастопольцев проголосовали по поправкам в Конституцию России к полудню 1 июля, сообщил журналистам глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко.
"Число проголосовавших на 12 часов дня составило 167,9 тысячи человек, что составляет 51,6% от числа избирателей", - сообщил Даниленко.
Всего право принимать участие в голосовании по поправкам к конституции России в Севастополе имеют 317 тысяч 465 избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
710000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинСевастопольПолитика
Рекомендуем
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
Урны для бюллетеней
В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
Конституция РФ
Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Новосибирске
В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
Работа информационного центра ЦИК России
Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
Избирательный участок по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
Торговый центр
В Коми разрешили работу торговых центров
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
В Госдуме изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
В Коми явка на голосовании по поправкам приблизилась к 44%
Избирательный участок в Саяногорске по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
Урны для бюллетеней
В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
Герхард Шредер
Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
04:00Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
03:57Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
03:55Стала известна ориентировочная себестоимость пуска с "Морского старта"
03:53В Хабаровском крае более 44% жителей участвовали в голосовании
Лента новостейМолния