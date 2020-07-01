В Госдуме изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале

"Ничего, кроме возмущения, эта публикация вызвать не может. Есть вещи, над которыми нельзя шутить. Размещение подобного вида материалов демонстрирует только глупость и дремучую необразованность их авторов, для которых ничего не значат ни история кровопролитной Ржевской битвы, ни пронзительные строки Твардовского", — сказал депутат журналистам.