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В Госдуме изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России извне изучит публикацию интернет-издания "Медуза" о Ржевском мемориале на предмет соблюдения... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:25
василий пискарев
гарри поттер
госдума рф
ржев
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Медуза - фрики, для фриков и о фриках.
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Реальной цензуры нет, поэтому «медузе» ничего, по большому счету, не будет.
52
14
ржев
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573686497_0:0:3194:1797_1400x0_80_0_0_900b13a583f0d492c18fa1764348d31b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
василий пискарев, гарри поттер, госдума рф, ржев

В Госдуме изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале

14:00 01.07.2020 (обновлено: 23:25 01.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России извне изучит публикацию интернет-издания "Медуза" о Ржевском мемориале на предмет соблюдения законодательства, сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее в издании появилась публикация с иллюстрацией, высмеивающей памятник Советскому Солдату во Ржеве: издание сравнило монумент с отрицательным безликим существом дементором из известной серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

"Ничего, кроме возмущения, эта публикация вызвать не может. Есть вещи, над которыми нельзя шутить. Размещение подобного вида материалов демонстрирует только глупость и дремучую необразованность их авторов, для которых ничего не значат ни история кровопролитной Ржевской битвы, ни пронзительные строки Твардовского", — сказал депутат журналистам.

Он отметил, что публикации "Медузы" неоднократно попадали в поле зрения комиссии. "Мы внимательно изучаем эту и другие публикации на предмет их соответствия законодательству, в том числе для принятия возможных мер реагирования", — подчеркнул парламентарий.
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Пискарев также сообщил, что по инициативе комиссии правоохранительные органы в настоящее время проводят проверки в отношении публикаций "Медузы" о распространении в России коронавируса COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
170610213
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Василий ПискаревГарри ПоттерГосдума РФРжев
Популярные комментарии
Медуза - фрики, для фриков и о фриках.
1 июля, 14:09
Арина Жанжора
6100005
Реальной цензуры нет, поэтому «медузе» ничего, по большому счету, не будет.
1 июля, 14:12
Руслан Тлеуж
4302223
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