В Госдуме изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России извне изучит публикацию интернет-издания "Медуза" о Ржевском мемориале на предмет соблюдения законодательства, сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее в издании появилась публикация с иллюстрацией, высмеивающей памятник Советскому Солдату во Ржеве: издание сравнило монумент с отрицательным безликим существом дементором из известной серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.
"Ничего, кроме возмущения, эта публикация вызвать не может. Есть вещи, над которыми нельзя шутить. Размещение подобного вида материалов демонстрирует только глупость и дремучую необразованность их авторов, для которых ничего не значат ни история кровопролитной Ржевской битвы, ни пронзительные строки Твардовского", — сказал депутат журналистам.
Он отметил, что публикации "Медузы" неоднократно попадали в поле зрения комиссии. "Мы внимательно изучаем эту и другие публикации на предмет их соответствия законодательству, в том числе для принятия возможных мер реагирования", — подчеркнул парламентарий.
Пискарев также сообщил, что по инициативе комиссии правоохранительные органы в настоящее время проводят проверки в отношении публикаций "Медузы" о распространении в России коронавируса COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.