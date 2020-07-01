https://ria.ru/20200701/1573736992.html
Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
Заседание рабочей группы по поправкам планируется в пятницу с президентом в режиме онлайн, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по образованию и науке... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:59
2020-07-01T13:59
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
госдума рф
вячеслав никонов
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200701/1573732439.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_24e574a6d04509c0ec99e854d58fc237.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, конституция рф, госдума рф, вячеслав никонов, владимир путин, политика