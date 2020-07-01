Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заседание рабочей группы по поправкам планируется в пятницу с президентом в режиме онлайн, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Ранее глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что заседание рабочей группы по поправкам в конституцию может пройти до конца этой недели, и участие в ней президента РФ исключать нельзя.