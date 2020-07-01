https://ria.ru/20200701/1573736810.html
В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Сарпинском психоневрологическом интернате в Калмыкии увеличилось с 15 до 196 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:55
2020-07-01T14:15
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
республика калмыкия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
республика калмыкия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_313:0:3044:2048_1400x0_80_0_0_3f5dcf9d2a1364ad578a67a4558d79e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_856:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_18193cdc7ea345b022991606542289df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика калмыкия
ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости.
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Сарпинском психоневрологическом интернате в Калмыкии
увеличилось с 15 до 196 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Ранее сообщалось, что в психинтернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. По данным минздрава региона на 30 июня, COVID-19 был подтвержден у 15 пациентов, было принято решение о перепрофилировании учреждения в инфекционный госпиталь, чтобы лечить больных на месте. Всего в интернате 350 подопечных и 62 сотрудника.
"Первое тестирование выявило 15 заболевших человек, на сегодняшнее утро количество заболевших в доме-интернате – 196 человек", - сообщили в минздраве. По словам собеседника агентства, среди заболевших есть и сотрудники учреждения.
Отмечается, что к работе в интернате приступили около 70 медиков, госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Ситуация находится на личном контроле главы республики Бату Хасикова
.
Ранее министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева сообщала, что интернат работал в закрытом режиме с 17 апреля и, скорее всего, причиной вспышки коронавируса в учреждении является занос инфекции кем-то из сотрудников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.