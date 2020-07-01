В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19

ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Сарпинском психоневрологическом интернате в Число заболевших коронавирусной инфекцией в Сарпинском психоневрологическом интернате в Калмыкии увеличилось с 15 до 196 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ранее сообщалось, что в психинтернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. По данным минздрава региона на 30 июня, COVID-19 был подтвержден у 15 пациентов, было принято решение о перепрофилировании учреждения в инфекционный госпиталь, чтобы лечить больных на месте. Всего в интернате 350 подопечных и 62 сотрудника.

"Первое тестирование выявило 15 заболевших человек, на сегодняшнее утро количество заболевших в доме-интернате – 196 человек", - сообщили в минздраве. По словам собеседника агентства, среди заболевших есть и сотрудники учреждения.

Отмечается, что к работе в интернате приступили около 70 медиков, госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Ситуация находится на личном контроле главы республики Бату Хасикова

Ранее министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева сообщала, что интернат работал в закрытом режиме с 17 апреля и, скорее всего, причиной вспышки коронавируса в учреждении является занос инфекции кем-то из сотрудников.