Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Риск заражения коронавирусом контактно-бытовым путем летом ниже, так как из-за высокой температуры воздуха активность вируса снижается, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.
"Чем выше температура на улице, тем меньше живет на поверхностях вирус. Поэтому летом вероятность заражения контактно-бытовым путем (через использование ручек дверей, поручней, перил) снижается. Даже когда больной человек в теплое время года разговаривает или кашляет, то вирусные частицы высыхают быстрее и риск заражения значительно уменьшается", - сказала Алимбарова, которую цитирует пресс-служба Минздрава.
Она уточнила, что зимой вирус может быть активен на поверхностях до трех дней, а летом его активность снижается до нескольких часов.
Однако, несмотря на снижение вирусной активности, коронавирус представляет опасность, поэтому не стоит отказываться от мер профилактики - ношения масок, подчеркнула Алимбарова.
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