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Распространение нового коронавируса
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Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
Риск заражения коронавирусом контактно-бытовым путем летом ниже, так как из-за высокой температуры воздуха активность вируса снижается, заявила кандидат... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:54
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коронавирус в россии
общество
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353
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коронавирус в россии, общество

Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом

13:54 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Риск заражения коронавирусом контактно-бытовым путем летом ниже, так как из-за высокой температуры воздуха активность вируса снижается, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.
"Чем выше температура на улице, тем меньше живет на поверхностях вирус. Поэтому летом вероятность заражения контактно-бытовым путем (через использование ручек дверей, поручней, перил) снижается. Даже когда больной человек в теплое время года разговаривает или кашляет, то вирусные частицы высыхают быстрее и риск заражения значительно уменьшается", - сказала Алимбарова, которую цитирует пресс-служба Минздрава.
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Она уточнила, что зимой вирус может быть активен на поверхностях до трех дней, а летом его активность снижается до нескольких часов.
Однако, несмотря на снижение вирусной активности, коронавирус представляет опасность, поэтому не стоит отказываться от мер профилактики - ношения масок, подчеркнула Алимбарова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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