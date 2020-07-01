Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом

"Чем выше температура на улице, тем меньше живет на поверхностях вирус. Поэтому летом вероятность заражения контактно-бытовым путем (через использование ручек дверей, поручней, перил) снижается. Даже когда больной человек в теплое время года разговаривает или кашляет, то вирусные частицы высыхают быстрее и риск заражения значительно уменьшается", - сказала Алимбарова, которую цитирует пресс-служба Минздрава.