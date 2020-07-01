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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
Почти 75% избирателей Кабардино-Балкарии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ к полудню 1 июля, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:53
голосование по поправкам в конституцию
кабардино-балкарская республика (кбр)
конституция рф
госдума рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
кабардино-балкарская республика (кбр), конституция рф, госдума рф, владимир путин, политика

Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции

13:53 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинИзбирательный участок по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Избирательный участок по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Илья Наймушин
Избирательный участок по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Почти 75% избирателей Кабардино-Балкарии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ к полудню 1 июля, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 12.00 мск среды в Кабардино-Балкарии проголосовало больше 400,5 тысячи избирателей, это составляет 74,03%", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что жалоб на нарушения в ходе голосования не поступало.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Кабардино-Балкарии составила 91,8%. Явка на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года в регионе составила 90,11%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКабардино-Балкарская Республика (КБР)Конституция РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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