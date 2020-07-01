Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции

НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Почти 75% избирателей Кабардино-Балкарии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ к полудню 1 июля, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 12.00 мск среды в Кабардино-Балкарии проголосовало больше 400,5 тысячи избирателей, это составляет 74,03%", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что жалоб на нарушения в ходе голосования не поступало.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Кабардино-Балкарии составила 91,8%. Явка на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года в регионе составила 90,11%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Вчера, 02:40История Конституции Российской Федерации