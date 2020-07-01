Руденя: голосование по конституции - исторический момент

"Сегодня исторический момент. Призываю всех жителей Верхневолжья, которые еще не проголосовали, принять активное участие в этом событии. Поправки в Конституцию закрепляют все позитивные изменения, произошедшие в стране практически за последние два десятилетия. Это наша территориальная целостность, сохранение традиций, социальные обязательства государства. Очень важна система ценностей, которые закрепляются Конституцией – семья, дети, старшее поколение. Вчера на открытии Ржевского мемориала ветераны отметили, что обязательно придут голосовать, потому что защищали эту страну ради светлого будущего, и на Общероссийское голосование пойдут ради внуков и правнуков", - сказал глава региона журналистам на избирательном участке в Твери.