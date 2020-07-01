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Тверская область
https://ria.ru/20200701/1573736711.html
Руденя: голосование по конституции - исторический момент
РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:54
тверская область
игорь руденя
конституция рф
тверская область
калининский район
тверь
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь руденя, конституция рф, тверская область, калининский район, тверь

Руденя: голосование по конституции - исторический момент

13:53 01.07.2020 (обновлено: 14:54 01.07.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Твери
ТВЕРЬ, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей региона принять участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
"Сегодня исторический момент. Призываю всех жителей Верхневолжья, которые еще не проголосовали, принять активное участие в этом событии. Поправки в Конституцию закрепляют все позитивные изменения, произошедшие в стране практически за последние два десятилетия. Это наша территориальная целостность, сохранение традиций, социальные обязательства государства. Очень важна система ценностей, которые закрепляются Конституцией – семья, дети, старшее поколение. Вчера на открытии Ржевского мемориала ветераны отметили, что обязательно придут голосовать, потому что защищали эту страну ради светлого будущего, и на Общероссийское голосование пойдут ради внуков и правнуков", - сказал глава региона журналистам на избирательном участке в Твери.
Он отметил, что на избирательных участках приняты все необходимые меры санитарной безопасности: выдаются защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводится дезинфекция помещений.
Пресс-служба областного правительства сообщает, что ход голосования контролируют свыше 6 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Это представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся активные граждане.
Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
Вчера, 11:37Голосование по поправкам в Конституцию
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию
Комитет по делам молодежи Тверской области подготовил более 1400 волонтеров, которые предварительно зарегистрировались на сайте волонтерыконституции.рф. В рамках проекта "Выборы доступны всем" в дни проведения голосования волонтеры помогают маломобильным гражданам, в том числе в удаленных населенных пунктах.
На Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации впервые право голоса реализуют молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет. Всем им после участия в голосовании вручается благодарственное письмо от имени губернатора Тверской области, а также транспортная карта, действующая в Твери и Калининском районе, которая выпущена в регионе ограниченным тиражом с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Тверская областьИгорь РуденяКонституция РФТверская областьКалининский районТверь
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