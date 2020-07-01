Руденя: голосование по конституции - исторический момент

ТВЕРЬ, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей региона принять участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
"Сегодня исторический момент. Призываю всех жителей Верхневолжья, которые еще не проголосовали, принять активное участие в этом событии. Поправки в Конституцию закрепляют все позитивные изменения, произошедшие в стране практически за последние два десятилетия. Это наша территориальная целостность, сохранение традиций, социальные обязательства государства. Очень важна система ценностей, которые закрепляются Конституцией – семья, дети, старшее поколение. Вчера на открытии Ржевского мемориала ветераны отметили, что обязательно придут голосовать, потому что защищали эту страну ради светлого будущего, и на Общероссийское голосование пойдут ради внуков и правнуков", - сказал глава региона журналистам на избирательном участке в Твери.
Он отметил, что на избирательных участках приняты все необходимые меры санитарной безопасности: выдаются защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводится дезинфекция помещений.
Пресс-служба областного правительства сообщает, что ход голосования контролируют свыше 6 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Это представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся активные граждане.
Комитет по делам молодежи Тверской области подготовил более 1400 волонтеров, которые предварительно зарегистрировались на сайте волонтерыконституции.рф. В рамках проекта "Выборы доступны всем" в дни проведения голосования волонтеры помогают маломобильным гражданам, в том числе в удаленных населенных пунктах.
На Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации впервые право голоса реализуют молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет. Всем им после участия в голосовании вручается благодарственное письмо от имени губернатора Тверской области, а также транспортная карта, действующая в Твери и Калининском районе, которая выпущена в регионе ограниченным тиражом с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату.