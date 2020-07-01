В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%

КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Более 43% избирателей Хакасии пришли на голосование по поправкам к Конституции РФ в среду, сообщает избирком республики.
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования – 43,32%", - говорится в сообщении.
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В избиркоме пояснили, что пока есть данные только на 12.00 (08.00 мск).
В республике работает 384 участка для голосования, в том числе три в местах временного нахождения людей. На 1 января в республике было зарегистрировано около 398 тысяч избирателей.
На выборах президента в марте 2018 года на вечер дня голосования явка составила 59,80%, а на выборах в Госдуму в 2016 году – 34,24%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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