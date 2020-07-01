В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%

Молодой человек голосует по вопросу изменений в Конституцию России . Архивное фото

Молодой человек голосует по вопросу изменений в Конституцию России

ВОЛГОГРАД, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей на голосовании по поправкам к конституции в Приютинском районе Калмыкии превысила 80%, общая явка в регионе на 12 часов составила около 62%, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Александр Дикалов.

Ранее сообщалось, что явка в Калмыкии на утро 1 июля составила почти 57%.

По словам Дикалова, явка избирателей в республике на 12 часов составила почти 62%. Он отметил, что в регионе по количеству проголосовавших лидируют три сельских района.

"В Приютинском районе явка составила 82%, в Целинном - 73%, в Юстинском - 74%", - сообщил Дикалов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.