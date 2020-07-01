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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
Явка избирателей на голосовании по поправкам к конституции в Приютинском районе Калмыкии превысила 80%, общая явка в регионе на 12 часов составила около 62%,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:51
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
республика калмыкия
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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конституция рф, владимир путин, республика калмыкия, политика

В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%

13:51 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМолодой человек голосует по вопросу изменений в Конституцию России
Молодой человек голосует по вопросу изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Молодой человек голосует по вопросу изменений в Конституцию России . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей на голосовании по поправкам к конституции в Приютинском районе Калмыкии превысила 80%, общая явка в регионе на 12 часов составила около 62%, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Александр Дикалов.
Ранее сообщалось, что явка в Калмыкии на утро 1 июля составила почти 57%.
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По словам Дикалова, явка избирателей в республике на 12 часов составила почти 62%. Он отметил, что в регионе по количеству проголосовавших лидируют три сельских района.
"В Приютинском районе явка составила 82%, в Целинном - 73%, в Юстинском - 74%", - сообщил Дикалов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Явка на президентских выборах 2018 года в Калмыкии на 12.00 составляла 35,83%.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинРеспублика КалмыкияПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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