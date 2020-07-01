В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам

Священнослужитель принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Бишкеке

Священнослужитель принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Бишкеке

БИШКЕК, 1 июл - РИА Новости. Почти 3 тысячи человек проголосовали в Почти 3 тысячи человек проголосовали в Киргизии по поправкам к Конституции РФ за полдня, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в республике Виктор Харченко.

"На 14.00 (11.00 мск) по республике в голосовании приняли участие почти 3 тысячи человек. В Бишкеке проголосовали 807 человек, в Канте - 1,4 тысячи, в Оше - 359 и 289 в Караколе", - сказал Харченко.

Эпидемиологическая ситуация в Киргизии остается очень сложной в связи с пандемией COVID-19. Поэтому на избирательных участках соблюдаются все меры предосторожности. В Бишкеке на входе на территорию российского диппредставительства гражданам измеряют температуру, обрабатывают руки дезинфицирующим средством. Тем, у кого нет, выдают маски и резиновые перчатки.

Главное - безопасность

"Люди и так почти все в масках, а вот перчатки быстро уходят. Но у нас их вполне достаточно. Главное - безопасность", - рассказал РИА Новости сотрудник посольства, ответственный за выдачу средств индивидуальной защиты.

На подходе к избирательному участку на брусчатке через каждые полтора метра наклеены желтые линии. "Это чтобы люди дистанцию соблюдали. Сейчас народу поменьше, а вот утром тут большая очередь была", - поясняют в посольстве.

"Сегодня утром пенсионер в инвалидной коляске голосовал, бабушка на костылях приходила. Мы даже не ожидали такой явки. Пандемия все-таки", - рассказал РИА Новости один из сотрудников посольства, обслуживающих избирателей.

Посередине участка, прямо перед входом в здание диппредставительства, - избирательный ящик, заполненный примерно на две трети.

"Я же гражданин России, поэтому и пришла сюда. Мне в следующем году выходить на пенсию, поэтому от моего сегодняшнего выбора будет непосредственно зависеть мое будущее. Ведь, по сути, меня теперь будет обеспечивать государство", - рассказала РИА Новости преподаватель Лариса.

Активные участники

По словам сотрудников диппредставительства, очень активно участвуют в голосовании также молодежь и люди среднего возраста. Из пришедших на участки их более 70%.

"Я всегда участвую в выборах. Еще ни одних не пропустил. Вдруг мой голос окажется решающим, мало ли что бывает. Да и несложно это", - сказал РИА Новости 32-летний журналист Андрей.

Наблюдателей на участке нет, не смогли прилететь из-за пандемии: авиасообщение между странами до сих пор не возобновлено.