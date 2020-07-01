Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным

"Это говорит о том, что такое огромное количество наблюдателей - в два раза большее, чем обычно - и все меры, которые были приняты для предотвращения нарушений, - все это дало свои плоды... Поэтому уже очевидно, что все проходит нормально, легитимно и цивилизованно", - подчеркнул политолог.