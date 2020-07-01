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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573736497.html
Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
Голосование по поправкам к конституции проходит легитимно и цивилизованно, это одна из самых прозрачных электоральных кампаний в РФ, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:47
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
олег матвейчев
высшая школа экономики (вшэ)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
конституция рф, олег матвейчев, высшая школа экономики (вшэ), политика

Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным

13:47 01.07.2020
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© Sputnik / Элина Ясырова / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
© Sputnik / Элина Ясырова
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам к конституции проходит легитимно и цивилизованно, это одна из самых прозрачных электоральных кампаний в РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"С точки зрения легитимности - это одна из самых прозрачных электоральных кампаний", - заявила руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 12:32Голосование по поправкам в Конституцию
Названы три самых активных региона в ходе голосования по поправкам
Эксперт напомнила, что количество нарушений и жалоб, по данным ЦИК, минимальное. Так, практически отсутствуют жалобы на использование админресурса, а все технические вопросы объясняются пилотным форматом системы и были оперативно решены. Кроме того, на участках соблюдаются все меры для обеспечения санитарной безопасности граждан, отметила она.
"Мы понимаем, что это формат себя полностью оправдал", - заключила Кислицына.
В свою очередь, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев отметил, что на текущий момент в голосовании приняли участие больше людей, чем это было в 1993 году. По его словам, это обеспечивает полную легитимность голосования. Матвейчев также обратил внимание на минимальное число нарушений в ходе голосования.
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 11:27Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК будет отображать данные о результатах голосования практически онлайн
"Это говорит о том, что такое огромное количество наблюдателей - в два раза большее, чем обычно - и все меры, которые были приняты для предотвращения нарушений, - все это дало свои плоды... Поэтому уже очевидно, что все проходит нормально, легитимно и цивилизованно", - подчеркнул политолог.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФОлег МатвейчевВысшая школа экономики (ВШЭ)Политика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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