Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам к конституции проходит легитимно и цивилизованно, это одна из самых прозрачных электоральных кампаний в РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"С точки зрения легитимности - это одна из самых прозрачных электоральных кампаний", - заявила руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.
Эксперт напомнила, что количество нарушений и жалоб, по данным ЦИК, минимальное. Так, практически отсутствуют жалобы на использование админресурса, а все технические вопросы объясняются пилотным форматом системы и были оперативно решены. Кроме того, на участках соблюдаются все меры для обеспечения санитарной безопасности граждан, отметила она.
"Мы понимаем, что это формат себя полностью оправдал", - заключила Кислицына.
В свою очередь, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев отметил, что на текущий момент в голосовании приняли участие больше людей, чем это было в 1993 году. По его словам, это обеспечивает полную легитимность голосования. Матвейчев также обратил внимание на минимальное число нарушений в ходе голосования.
"Это говорит о том, что такое огромное количество наблюдателей - в два раза большее, чем обычно - и все меры, которые были приняты для предотвращения нарушений, - все это дало свои плоды... Поэтому уже очевидно, что все проходит нормально, легитимно и цивилизованно", - подчеркнул политолог.