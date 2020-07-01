Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Более 54% избирателей Забайкальского края проголосовали по поправкам в конституцию к 15.00 (11.00 мск) 1 июля, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования - 54,07%", - говорится в сообщении.
По данным избирательной комиссии Забайкальского края, на 1 января в регионе зарегистрировано 795 168 избирателей. В крае расположено 930 участков для голосования. Все они открыты для голосующих.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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