Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам

"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования - 54,07%", - говорится в сообщении.

По данным избирательной комиссии Забайкальского края, на 1 января в регионе зарегистрировано 795 168 избирателей. В крае расположено 930 участков для голосования. Все они открыты для голосующих.