Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Более 93% избирателей Тувы пришли на участки для голосования по поправкам в конституцию РФ к 15.00 (11.00 мск) в среду, сообщается на сайте республиканского избиркома.

По данным избирательной комиссии Тувы, в республике 25 июня было открыто 183 участка для голосования. Семь из них в труднодоступных районах уже закрыты, так как люди здесь уже проголосовали. По данным избиркома, на 1 января в республике зарегистрировано около 195 тысяч избирателей.