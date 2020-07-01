Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Более 93% избирателей Тувы пришли на участки для голосования по поправкам в конституцию РФ к 15.00 (11.00 мск) в среду, сообщается на сайте республиканского избиркома.
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования - 93,81%", - говорится в сообщении.
По данным избирательной комиссии Тувы, в республике 25 июня было открыто 183 участка для голосования. Семь из них в труднодоступных районах уже закрыты, так как люди здесь уже проголосовали. По данным избиркома, на 1 января в республике зарегистрировано около 195 тысяч избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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