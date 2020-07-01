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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573736325.html
Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
Более 93% избирателей Тувы пришли на участки для голосования по поправкам в конституцию РФ к 15.00 (11.00 мск) в среду, сообщается на сайте республиканского... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:41
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
республика тыва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, республика тыва, политика

Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам

13:41 01.07.2020
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДевушка во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на избирательном участке
Девушка во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на избирательном участке
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Девушка во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на избирательном участке. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Более 93% избирателей Тувы пришли на участки для голосования по поправкам в конституцию РФ к 15.00 (11.00 мск) в среду, сообщается на сайте республиканского избиркома.
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования - 93,81%", - говорится в сообщении.
По данным избирательной комиссии Тувы, в республике 25 июня было открыто 183 участка для голосования. Семь из них в труднодоступных районах уже закрыты, так как люди здесь уже проголосовали. По данным избиркома, на 1 января в республике зарегистрировано около 195 тысяч избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинРеспублика ТываПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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