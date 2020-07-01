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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573736299.html
В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
Почти 47% избирателей Ярославской области к 12.00 мск проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Олег РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:41
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
ярославская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, владимир путин, ярославская область, политика

В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам

13:41 01.07.2020
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© Sputnik / Элина Ясырова / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
© Sputnik / Элина Ясырова
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Почти 47% избирателей Ярославской области к 12.00 мск проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Олег Захаров.
"В общей сумме процент проголосовавших составил 46,67%, в абсолютных цифрах это 457,7 тысячи избирателей… Явка растет равномерно по всей области, среди районов нет аутсайдеров, нет явных лидеров", - отметил Захаров.
По его словам, пик явки в Ярославской области прогнозируется между 18.00 и 20.00 мск.
ЦИК России
Вчера, 11:41Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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