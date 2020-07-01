В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Почти 47% избирателей Ярославской области к 12.00 мск проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Олег Захаров.
"В общей сумме процент проголосовавших составил 46,67%, в абсолютных цифрах это 457,7 тысячи избирателей… Явка растет равномерно по всей области, среди районов нет аутсайдеров, нет явных лидеров", - отметил Захаров.
По его словам, пик явки в Ярославской области прогнозируется между 18.00 и 20.00 мск.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.