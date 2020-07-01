В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч

ТЕГЕРАН, 1 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 230 тысяч, число жертв приближается к 11 тысячам, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она рассказала, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 549 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 141 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 230 211, жертв – 10 958. При этом на данный момент выздоровели не менее 191 487 человек.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 29 июня в стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 162 человека.

Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.