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В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 230 тысяч, число жертв приближается к 11 тысячам, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:40
2020-07-01T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 1 июл – РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране
превысило 230 тысяч, число жертв приближается к 11 тысячам, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN
она рассказала, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 549 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 141 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 230 211, жертв – 10 958. При этом на данный момент выздоровели не менее 191 487 человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 29 июня в стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 162 человека.
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.