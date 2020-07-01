Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200701/1573736138.html
Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
Мировые цены на нефть поднимаются в среду днем примерно на 2,7%, в то время как рынки оценивают данные Американского института нефти (API) о значительном... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
сша
нефть
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825311_0:147:3118:1901_1400x0_80_0_0_a276eb78158fe2530de32900a1686e2a.jpg
https://ria.ru/20200625/1573430021.html
https://ria.ru/20200613/1572799229.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825311_0:147:3118:1901_1400x0_80_0_0_a276eb78158fe2530de32900a1686e2a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825311_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_d33ad8377f3fd2e41048e39fa2ce2468.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825311_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_d7a4c4612b378cf3890fb7330077f972.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, brent, сша, нефть, экономика

Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель

13:44 01.07.2020
1599
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть поднимаются в среду днем примерно на 2,7%, в то время как рынки оценивают данные Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов этого сырья в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивала на 2,67%, до 42,37 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,8%, до 40,37 доллара за баррель.
Дезинфекция на автозаправочной станции в Каракасе
25 июня, 08:00
Будущее мировой энергетики — в тумане неопределенности
Инвесторы оценивают опубликованные в ночь на среду данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели упали на 8,156 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы вечером американским министерством энергетики. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя только на 710 тысяч баррелей.
Минэнерго США также сообщит данные о добыче нефти. Накануне ведомство опубликовало окончательную оценку добычи за апрель, которая составила 12,061 миллиона баррелей, что на 5,3% меньше к уровню марта.
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
13 июня, 08:00
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
"Основной вопросом для рынка - спрос и то, как на него влияет COVID-19, поэтому любые подсказки, указывающие на восстановление спроса, приведут к росту цен", - считает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson), чье мнение приводит агентство Рейтер.
1102010
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentСШАНефтьЭкономика
Рекомендуем
Перевозка нефти
Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
Нефтяная качалка
Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС
Биржевая цена бензина АИ-95 бьет исторический рекорд третий день подряд
Танкер
Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Украины
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
Путин увеличил минимальную долю государства в Ростелекоме до 38,2%
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Строительство газопровода Северный поток-2
Меркель отреагировала на возможные санкции по "Северному потоку — 2"
Нефтяные станки-качалки
Цены на нефть марки Brent упали до 41,61 доллара за баррель
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Петр Порошенко
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
Протесты в Гонконге на фоне принятия закона о национальной безопасности
Китай против США: вызов принят
Нефтяная качалка
Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
04:00Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
03:57Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
03:55Стала известна ориентировочная себестоимость пуска с "Морского старта"
03:53В Хабаровском крае более 44% жителей участвовали в голосовании
Лента новостейМолния