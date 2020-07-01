Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель

Инвесторы оценивают опубликованные в ночь на среду данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели упали на 8,156 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы вечером американским министерством энергетики. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя только на 710 тысяч баррелей.