В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение

"На Тверском путепроводе (Ленинградский проспект, 2) произошло падение контейнера от фуры на проезжую часть. Движение транспорта осуществляется по 1, 4, 5 полосам движения в сторону центра... Движение затруднено на 0,7 км", - говорится в сообщении.