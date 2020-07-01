https://ria.ru/20200701/1573736050.html
В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
Контейнер от фуры упал на проезжую часть Тверского путепровода в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:35
2020-07-01T13:35
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москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram (приложение), москва