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В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
Контейнер от фуры упал на проезжую часть Тверского путепровода в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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telegram (приложение), москва

В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение

13:35 01.07.2020
161
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкБольшегрузный транспорт на улицах Москвы
Большегрузный транспорт на улицах Москвы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Большегрузный транспорт на улицах Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Контейнер от фуры упал на проезжую часть Тверского путепровода в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта.
"На Тверском путепроводе (Ленинградский проспект, 2) произошло падение контейнера от фуры на проезжую часть. Движение транспорта осуществляется по 1, 4, 5 полосам движения в сторону центра... Движение затруднено на 0,7 км", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте работают оперативные службы.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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