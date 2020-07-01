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МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, град, а также гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

13:35 01.07.2020
3007
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дождь, местами сильный, град, а также гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 13:00 до конца суток 01.07.2020 года по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. Ожидается свыше 20 мм осадков. При грозе порывы ветра до 18-20 м/с", - говорится в сообщении.
Дождь в Москве
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Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто. Кроме того, находясь на улице, стоит укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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