МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 13:00 до конца суток 01.07.2020 года по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. Ожидается свыше 20 мм осадков. При грозе порывы ветра до 18-20 м/с", - говорится в сообщении.