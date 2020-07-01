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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
Более половины от общего числа избирателей Липецкой области к 12.00 мск проголосовали по поправкам к Конституции РФ, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:34
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
госдума рф
липецкая область
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, госдума рф, липецкая область, политика

Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам

13:34 01.07.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Более половины от общего числа избирателей Липецкой области к 12.00 мск проголосовали по поправкам к Конституции РФ, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
"На 12 часов у нас явка составила 57% на сегодняшний день", - сказала собеседница агентства, добавив, что на данный момент нарушений не зафиксировано.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в регионе на 12.00 составила 27,35%. На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году на 12.00 проголосовали 17,6% избирателей области.
Конституция Российской Федерации
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История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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