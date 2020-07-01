https://ria.ru/20200701/1573735847.html
В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
Почти 82% избирателей Курской области к 12.00 мск проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте облизбиркома. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:33
2020-07-01T13:33
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
госдума рф
владимир путин
курская область
политика
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https://ria.ru/20200701/1573735705.html
курская область
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_0:137:3397:2048_1400x0_80_0_0_94eebbba72e71ae9c833a7b41cd6689d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, госдума рф, владимир путин, курская область, политика