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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573735847.html
В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
Почти 82% избирателей Курской области к 12.00 мск проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте облизбиркома. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:33
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
госдума рф
владимир путин
курская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_0:137:3397:2048_1400x0_80_0_0_94eebbba72e71ae9c833a7b41cd6689d.jpg
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конституция рф, госдума рф, владимир путин, курская область, политика

В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам

13:33 01.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Почти 82% избирателей Курской области к 12.00 мск проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте облизбиркома.
По данным сводной таблицы, на 12.00 мск в среду в регионе проголосовали 71,79% избирателей.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в регионе на 12.00 составила 23,28%. На выбора депутатов Госдумы РФ в 2016 году на 12.00 проголосовали 14,85% избирателей Курской области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинКурская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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