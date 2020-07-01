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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573735755.html
В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Более 73,68% избирателей Мордовии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:30
голосование по поправкам в конституцию
республика мордовия
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
республика мордовия, конституция рф, политика

В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

13:30 01.07.2020
97
© РИА Новости / Максим БогодвидЛюди голосуют по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Люди голосуют по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Люди голосуют по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Более 73,68% избирателей Мордовии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 12.00, в Мордовии проголосовали 442 821 человек, то есть 73,68% избирателей. Нарушений нет", - сказала собеседница агентства.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Мордовии составила 77,86%. Явка на выборы в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года в регионе составила 83%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика МордовияКонституция РФПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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