В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

Люди голосуют по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Архивное фото

Люди голосуют по вопросу одобрения изменений в Конституцию России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Более 73,68% избирателей Мордовии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

"По состоянию на 12.00, в Мордовии проголосовали 442 821 человек, то есть 73,68% избирателей. Нарушений нет", - сказала собеседница агентства.

На выборах президента России в марте 2018 года явка по Мордовии составила 77,86%. Явка на выборы в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года в регионе составила 83%.