В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Более 73,68% избирателей Мордовии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 12.00, в Мордовии проголосовали 442 821 человек, то есть 73,68% избирателей. Нарушений нет", - сказала собеседница агентства.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Мордовии составила 77,86%. Явка на выборы в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года в регионе составила 83%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.