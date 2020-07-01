В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосование по поправкам в Конституцию России на 12 часов достигла 64,49% в Московской области, проголосовали более 3,7 миллиона человек, сообщил председатель Мособлизбиркома Иван Березкин.
"На территории Подмосковья к полудню проголосовало 64,49% от общего числа голосующих", - сказал Березкин в среду в информационном центре избирательной комиссии Московской области, развернутом в Красногорске.
Он отметил, что в регионе проголосовали более 3,7 миллиона человек. "Все вопросы, поступающие на нашу горячую линию, разъяснительные и информационные. На 12 часов дня серьезных жалоб на территории Московской не было", - добавил Березкин.
Ранее в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что на 10 часов утра явка на голосовании по поправкам составляла 62,53%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля.