В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%

"На территории Подмосковья к полудню проголосовало 64,49% от общего числа голосующих", - сказал Березкин в среду в информационном центре избирательной комиссии Московской области, развернутом в Красногорске.

Он отметил, что в регионе проголосовали более 3,7 миллиона человек. "Все вопросы, поступающие на нашу горячую линию, разъяснительные и информационные. На 12 часов дня серьезных жалоб на территории Московской не было", - добавил Березкин.