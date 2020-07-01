В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19

БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Пять человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки, в двух случаях причиной смерти стал COVID-19, всего скончался 81 человек, сообщают в региональном оперштабе.
"За сутки скончалось 5 человек: 2 - от COVID-19, 3 - иные причины смерти. Всего скончались – 81 взрослых, в том числе 36 случаев от COVID-19, 42 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
На 1 июля в Алтайском крае зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 18 человек, Тальменский район – 12, Камень-на-Оби – 9, Новоалтайск – 6, Бийск – 4, Павловский район – 3, Михайловский район – 2, Ребрихинский район – 2, Рубцовский район – 2, Шипуновский район – 2, Алейск, Рубцовск, Яровое, Бийский, Волчихинский, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Поспелехинский, Родинский, Топчихинский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по одному человеку.
"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4059 человек, в том числе 405 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных – 83, на аппарате ИВЛ- 26. Всего выздоровело – 2970 (2678 взрослых и 292 ребенка), За прошедшие сутки выздоровело 96 человек (взрослые – 85, дети – 11)", - уточняет оперштаб.
На 1 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 1110 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32 009 человек. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 199 087 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.