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В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
Пять человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки, в двух случаях причиной смерти стал COVID-19, всего скончался 81 человек,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:27
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19

13:27 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Пять человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки, в двух случаях причиной смерти стал COVID-19, всего скончался 81 человек, сообщают в региональном оперштабе.
"За сутки скончалось 5 человек: 2 - от COVID-19, 3 - иные причины смерти. Всего скончались – 81 взрослых, в том числе 36 случаев от COVID-19, 42 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
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На 1 июля в Алтайском крае зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 18 человек, Тальменский район – 12, Камень-на-Оби – 9, Новоалтайск – 6, Бийск – 4, Павловский район – 3, Михайловский район – 2, Ребрихинский район – 2, Рубцовский район – 2, Шипуновский район – 2, Алейск, Рубцовск, Яровое, Бийский, Волчихинский, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Поспелехинский, Родинский, Топчихинский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по одному человеку.
"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4059 человек, в том числе 405 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных – 83, на аппарате ИВЛ- 26. Всего выздоровело – 2970 (2678 взрослых и 292 ребенка), За прошедшие сутки выздоровело 96 человек (взрослые – 85, дети – 11)", - уточняет оперштаб.
На 1 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 1110 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32 009 человек. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 199 087 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий КаменскийМихайловский районПавловский районАлтайский крайОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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