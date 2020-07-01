Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам

"Участковые избирательные комиссии представили сведения о ходе голосования по состоянию на 12.00 (11.00 мск). Участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации к этому часу приняли 447 тысяч 435 граждан (45,53%)", - говорится в сообщении, размещенном на странице избиркома региона в Facebook.