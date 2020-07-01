Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам

САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Более 45% избирателей в Ульяновской области к 12.00 (11.00 мск) проголосовали по поправкам к конституции, сообщила избирательная комиссия региона.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
"Участковые избирательные комиссии представили сведения о ходе голосования по состоянию на 12.00 (11.00 мск). Участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации к этому часу приняли 447 тысяч 435 граждан (45,53%)", - говорится в сообщении, размещенном на странице избиркома региона в Facebook.
По данным избирательной комиссии, 1 июля в Ульяновской области открылись 988 участков для голосования, за предыдущие шесть дней участие в общероссийском голосовании приняли 42,2% избирателей.
На выборах президента в марте 2018 года на 12.00 явка в Ульяновской области составила 25,04%, на выборах в Госдуму в 2016 году – 19,27%.