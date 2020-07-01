Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

"Президент проголосовал в своей резиденции в Дзау, где находится на самоизоляции после возвращения из Москвы. Сюда приехала выездная участковая комиссия из посольства", - сказала она.

В Южной Осетии голосование проходит на трех участках: два из них находятся на территории четвертой российской военной базы (в Цхинвале и Дзау), там голосуют только военнослужащие. Еще один участок открыт в посольстве РФ в республике, где могут проголосовать все граждане РФ, проживающие или временно пребывающие в республике.