Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

ЦХИНВАЛ, 1 июл - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал по поправкам в Конституцию России в своей резиденции, где находится на самоизоляции после возвращения из Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.
"Президент проголосовал в своей резиденции в Дзау, где находится на самоизоляции после возвращения из Москвы. Сюда приехала выездная участковая комиссия из посольства", - сказала она.
В Южной Осетии голосование проходит на трех участках: два из них находятся на территории четвертой российской военной базы (в Цхинвале и Дзау), там голосуют только военнослужащие. Еще один участок открыт в посольстве РФ в республике, где могут проголосовать все граждане РФ, проживающие или временно пребывающие в республике.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.