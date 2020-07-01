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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал по поправкам в Конституцию России в своей резиденции, где находится на самоизоляции после возвращения из... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:24
голосование по поправкам в конституцию
анатолий бибилов
конституция рф
южная осетия
политика
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РИА Новости
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353
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анатолий бибилов, конституция рф, южная осетия, политика

Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

13:24 01.07.2020
104
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 1 июл - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал по поправкам в Конституцию России в своей резиденции, где находится на самоизоляции после возвращения из Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.
"Президент проголосовал в своей резиденции в Дзау, где находится на самоизоляции после возвращения из Москвы. Сюда приехала выездная участковая комиссия из посольства", - сказала она.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
В Южной Осетии голосование проходит на трех участках: два из них находятся на территории четвертой российской военной базы (в Цхинвале и Дзау), там голосуют только военнослужащие. Еще один участок открыт в посольстве РФ в республике, где могут проголосовать все граждане РФ, проживающие или временно пребывающие в республике.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюАнатолий БибиловКонституция РФЮжная ОсетияПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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