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Тверская область
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Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость
РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:25
тверская область
александр лукашенко
владимир путин
тверская область
ржевский район
белоруссия
александр твардовский
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр лукашенко, владимир путин, тверская область, ржевский район, белоруссия, александр твардовский

Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость

13:25 01.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской области
ТВЕРЬ, 1 июл - РИА Новости. О важности восстановления исторической справедливости заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя открытие подо Ржевом мемориала Советскому солдату.
"Очень много военных событий происходило здесь, и сейчас они подлежат огласке. Сегодня восстанавливается историческая справедливость. И это очень важно", - сказал глава региона журналистам.
Ржевский мемориал был торжественно открыт во вторник, 30 июня. В церемонии открытия приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.
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Область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории.
В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.
Рядом с мемориалом размещена площадка для поисковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую область со всей страны для проведения поисковых работ.
По сообщению пресс-службы областного правительства, планируется включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов региона. Разработан региональный туристический маршрут "Земля воинской славы", предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает в прямом эфире на телеканале Россия 24 Тверь
11 июня, 22:54Тверская область
Руденя: в Верхневолжье в этом году построят 137 километров газовых сетей
Эту инициативу поддержали ветераны Великой Отечественной войны.
Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.
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Тверская областьАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинТверская областьРжевский районБелоруссияАлександр Твардовский
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