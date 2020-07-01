Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость

ТВЕРЬ, 1 июл - РИА Новости. О важности восстановления исторической справедливости заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя открытие подо Ржевом мемориала Советскому солдату.
"Очень много военных событий происходило здесь, и сейчас они подлежат огласке. Сегодня восстанавливается историческая справедливость. И это очень важно", - сказал глава региона журналистам.
Ржевский мемориал был торжественно открыт во вторник, 30 июня. В церемонии открытия приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.
Область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории.
В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.
В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.
Рядом с мемориалом размещена площадка для поисковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую область со всей страны для проведения поисковых работ.
По сообщению пресс-службы областного правительства, планируется включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов региона. Разработан региональный туристический маршрут "Земля воинской славы", предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.
Эту инициативу поддержали ветераны Великой Отечественной войны.
Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.
Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.