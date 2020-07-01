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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве
У здания российского посольства в Киеве, где проходит голосование по поправкам к Конституции, неизвестный человек сжег флаг России. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:04
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, одесса, львов, харьков, киев, украина, в мире

Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве

13:24 01.07.2020 (обновлено: 14:04 01.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Здание посольства Российской Федерации в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. У здания российского посольства в Киеве, где проходит голосование по поправкам к Конституции, неизвестный человек сжег флаг России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе дипмиссии.
На Украине открыты четыре участка — в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Голосование началось в 08:00 мск и продлится до 20:00.
Сотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве
27 июня, 21:55
Мэр Конотопа сжег российский флаг у здания посольства в Киеве

"Только что какой-то персонаж пытался сжечь российский флаг возле посольства. Сжег и ушел. Его не задержали", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, около 10 часов утра у здания дипмиссии устроили небольшой пикет.

"Около десяти человек в течение десяти минут постояли с плакатом. Звучали антироссийские высказывания. Потом разошлись. В других городах пока спокойно. Охрана усилена полицией и Нацгвардией Украины. Других серьезных инцидентов не было", — добавили в посольстве.

Граффити у здания консульства России в Харькове, Украина
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Билборды с гербом контрразведки СБУ появились у посольства России в Киеве
Это уже вторая подобная акция у стен российского посольства в Киеве за неделю. В субботу, 27 июня, российский флаг сжег мэр Конотопа Артем Семенихин.
Сегодня основной день голосования по поправкам к Конституции. Из-за пандемии коронавируса и необходимости обеспечить безопасность населения голосование, перенесенное с 22 апреля, решили проводить в течение недели — с 25 июня по 1 июля.
По данным МИД, за рубежом организованы 254 участка в 144 странах, больше всего, по шесть, — в Армении, Белоруссии, Германии, Казахстане, Китае и Таджикистане.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинОдессаЛьвовХарьковКиевУкраинаВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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