https://ria.ru/20200701/1573735250.html
Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве
У здания российского посольства в Киеве, где проходит голосование по поправкам к Конституции, неизвестный человек сжег флаг России. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:24
2020-07-01T14:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, одесса, львов, харьков, киев, украина, в мире
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. У здания российского посольства в Киеве, где проходит голосование по поправкам к Конституции, неизвестный человек сжег флаг России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе дипмиссии.
На Украине открыты четыре участка — в Киеве, Одессе
, Харькове и Львове
. Голосование началось в 08:00 мск и продлится до 20:00.
"Только что какой-то персонаж пытался сжечь российский флаг возле посольства. Сжег и ушел. Его не задержали", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, около 10 часов утра у здания дипмиссии устроили небольшой пикет.
"Около десяти человек в течение десяти минут постояли с плакатом. Звучали антироссийские высказывания. Потом разошлись. В других городах пока спокойно. Охрана усилена полицией и Нацгвардией Украины. Других серьезных инцидентов не было", — добавили в посольстве.
Это уже вторая подобная акция у стен российского посольства в Киеве за неделю. В субботу, 27 июня, российский флаг сжег мэр Конотопа Артем Семенихин.
Сегодня основной день голосования по поправкам к Конституции. Из-за пандемии коронавируса и необходимости обеспечить безопасность населения голосование, перенесенное с 22 апреля, решили проводить в течение недели — с 25 июня по 1 июля.
По данным МИД, за рубежом организованы 254 участка в 144 странах, больше всего, по шесть, — в Армении, Белоруссии, Германии, Казахстане, Китае и Таджикистане.