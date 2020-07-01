Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. У здания российского посольства в Киеве, где проходит голосование по поправкам к Конституции, неизвестный человек сжег флаг России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе дипмиссии.

На Украине открыты четыре участка — в Киеве, Одессе , Харькове и Львове . Голосование началось в 08:00 мск и продлится до 20:00.

"Только что какой-то персонаж пытался сжечь российский флаг возле посольства. Сжег и ушел. Его не задержали", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, около 10 часов утра у здания дипмиссии устроили небольшой пикет.

"Около десяти человек в течение десяти минут постояли с плакатом. Звучали антироссийские высказывания. Потом разошлись. В других городах пока спокойно. Охрана усилена полицией и Нацгвардией Украины. Других серьезных инцидентов не было", — добавили в посольстве.

Это уже вторая подобная акция у стен российского посольства в Киеве за неделю. В субботу, 27 июня, российский флаг сжег мэр Конотопа Артем Семенихин.

Сегодня основной день голосования по поправкам к Конституции. Из-за пандемии коронавируса и необходимости обеспечить безопасность населения голосование, перенесенное с 22 апреля, решили проводить в течение недели — с 25 июня по 1 июля.