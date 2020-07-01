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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573735197.html
В Новгородской области явка на голосовании по поправкам составила 39,4%
Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Новгородской области на 12.00 мск превысила 39%, сообщила председатель областной избирательной комиссии... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:23
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
великий новгород
новгородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, великий новгород, новгородская область, политика

В Новгородской области явка на голосовании по поправкам составила 39,4%

13:23 01.07.2020
69
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Новгородской области на 12.00 мск превысила 39%, сообщила председатель областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.
"На 12 часов в Новгородской области проголосовало 193 тысячи 486 человек, что составляет 39,43%", - сказала она журналистам.
При этом максимальная явка зафиксирована в Мошенском районе (70,07%), а также в Волотовском районе (61,46%). В Великом Новгороде этот показатель на 12.00 мск составил 31,62%.
На президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей на 12.00 составляла 23,6%, сообщается в материалах избирательной комиссии Новгородской области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
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История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинВеликий НовгородНовгородская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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