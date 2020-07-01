В Новгородской области явка на голосовании по поправкам составила 39,4%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Новгородской области на 12.00 мск превысила 39%, сообщила председатель областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.
"На 12 часов в Новгородской области проголосовало 193 тысячи 486 человек, что составляет 39,43%", - сказала она журналистам.
При этом максимальная явка зафиксирована в Мошенском районе (70,07%), а также в Волотовском районе (61,46%). В Великом Новгороде этот показатель на 12.00 мск составил 31,62%.
На президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей на 12.00 составляла 23,6%, сообщается в материалах избирательной комиссии Новгородской области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.