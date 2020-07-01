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Распространение нового коронавируса
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В Румынии число случаев коронавируса приблизилось к 27 300
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 326, до 27 296, всего с начала пандемии умерли 1 667 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
румыния
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, румыния, в мире

В Румынии число случаев коронавируса приблизилось к 27 300

13:23 01.07.2020
60
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 326, до 27 296, всего с начала пандемии умерли 1 667 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 26 970 случаях заражения, 1 651 из которых стал летальным.
"На сегодня в Румынии подтверждено 27 296 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1 667 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 20,7 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РумынияВ мире
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