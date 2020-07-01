Возле офиса Зеленского произошла потасовка между шахтерами и полицией

Сам Волынец заявил, что на него напали правоохранители. "Нападение на депутата, на шахтеров, на профсоюзников! Полиция мешает участникам всеукраинской акции протеста шахтеров устанавливать палатки… Полиция похищает имущество шахтеров - палатки и вывозит их от офиса президента", - написал Волынец в Facebook.