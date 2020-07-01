Возле офиса Зеленского произошла потасовка между шахтерами и полицией

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Потасовка между шахтерами и полицией произошла возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, трансляцию вел глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
Во вторник шахтеры проводили акцию протеста у здания офиса президента в Киеве и требовали выплатить задолженности по зарплате. Заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив встретилась с горняками и заявила, что задолженность по заработной плате, которая накопилась с начала года, уже должна была быть погашена. В среду горняки продолжают митинговать у здания офиса президента.
Шахтеры хотели установить палатки возле здания, но полицейские помешали им это сделать и отобрали их. Горняки пытались забрать назад свои палатки, из-за чего произошла потасовка.
Сам Волынец заявил, что на него напали правоохранители. "Нападение на депутата, на шахтеров, на профсоюзников! Полиция мешает участникам всеукраинской акции протеста шахтеров устанавливать палатки… Полиция похищает имущество шахтеров - палатки и вывозит их от офиса президента", - написал Волынец в Facebook.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.