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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573735047.html
Венедиктов отметил снижение критики по онлайн-голосованию по Конституции
Накал критики по электронному голосованию по поправкам в Конституцию РФ спадает, заявил журналистам в среду куратор электронного голосования Алексей Венедиктов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:21
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
алексей венедиктов (журналист)
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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конституция рф, алексей венедиктов (журналист), владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Венедиктов отметил снижение критики по онлайн-голосованию по Конституции

13:21 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАлексей Венедиктов
Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Алексей Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Накал критики по электронному голосованию по поправкам в Конституцию РФ спадает, заявил журналистам в среду куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.
"Мы видим, что накал критики по отношению к электронному голосованию спадает", - сказал он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАлексей Венедиктов (журналист)Владимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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