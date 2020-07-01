https://ria.ru/20200701/1573735047.html
Венедиктов отметил снижение критики по онлайн-голосованию по Конституции
Накал критики по электронному голосованию по поправкам в Конституцию РФ спадает, заявил журналистам в среду куратор электронного голосования Алексей Венедиктов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:21
2020-07-01T13:21
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
алексей венедиктов (журналист)
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, алексей венедиктов (журналист), владимир путин, москва, нижегородская область, политика