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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573734941.html
В Хабаровском крае более 41% избирателей проголосовали по поправкам
Более 411 тысяч избирателей Хабаровского края или 41,68% проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 18 часам (11.00 мск), сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:16
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
хабаровский край
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, хабаровский край, политика

В Хабаровском крае более 41% избирателей проголосовали по поправкам

13:16 01.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости. Более 411 тысяч избирателей Хабаровского края или 41,68% проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 18 часам (11.00 мск), сообщил журналистам председатель избиркома региона Геннадий Накушнов.
На выборах президента РФ в 2008 году явка на 18.00 в Хабаровском крае составляла 59,82%.
"На 18 часов с учетом тех, кто уже голосовал досрочно с 25 до 30 июня, в крае проголосовали 41,68% или 411 тысяч 45 человек… Если сравнивать с выборами президента, то это ниже ожидаемого результата, если это относительно краевых выборов, то это выше ожидаемого результата. Наша задача была обеспечить условия, и мы их обеспечили", - сказал Накушнов.
По его словам, в течение дня в избирком не поступало жалоб на нарушения, но были зарегистрированы некоторые курьезы. Так, один бдительный избиратель пожаловался на то, что у члена избиркома нет маски. При выяснении обстоятельств установлено, что женщина меняла маску, и этот момент и зафиксировал избиратель. В Ванино избиратель пожаловалась на то, что ее нет в списках, ее в списки включили на основании данных паспорта, и она проголосовала.
Урны для бюллетеней
12:08Голосование по поправкам в Конституцию
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"Уже осталось совсем немного времени до окончания голосования, я думаю, что тенденция сохранится, и эта компания станет самой спокойной за последние годы", - сказал Накушнов.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФХабаровский крайПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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