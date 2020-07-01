В Хабаровском крае более 41% избирателей проголосовали по поправкам

"На 18 часов с учетом тех, кто уже голосовал досрочно с 25 до 30 июня, в крае проголосовали 41,68% или 411 тысяч 45 человек… Если сравнивать с выборами президента, то это ниже ожидаемого результата, если это относительно краевых выборов, то это выше ожидаемого результата. Наша задача была обеспечить условия, и мы их обеспечили", - сказал Накушнов.