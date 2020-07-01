В Хабаровском крае более 41% избирателей проголосовали по поправкам

ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости. Более 411 тысяч избирателей Хабаровского края или 41,68% проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 18 часам (11.00 мск), сообщил журналистам председатель избиркома региона Геннадий Накушнов.
На выборах президента РФ в 2008 году явка на 18.00 в Хабаровском крае составляла 59,82%.
"На 18 часов с учетом тех, кто уже голосовал досрочно с 25 до 30 июня, в крае проголосовали 41,68% или 411 тысяч 45 человек… Если сравнивать с выборами президента, то это ниже ожидаемого результата, если это относительно краевых выборов, то это выше ожидаемого результата. Наша задача была обеспечить условия, и мы их обеспечили", - сказал Накушнов.
По его словам, в течение дня в избирком не поступало жалоб на нарушения, но были зарегистрированы некоторые курьезы. Так, один бдительный избиратель пожаловался на то, что у члена избиркома нет маски. При выяснении обстоятельств установлено, что женщина меняла маску, и этот момент и зафиксировал избиратель. В Ванино избиратель пожаловалась на то, что ее нет в списках, ее в списки включили на основании данных паспорта, и она проголосовала.
"Уже осталось совсем немного времени до окончания голосования, я думаю, что тенденция сохранится, и эта компания станет самой спокойной за последние годы", - сказал Накушнов.